Новости США: победа Трампа стоила Соросу $1 млрд, уход Обамы встретили в Twitter миллионами лайков

Новости США, 12 января. Прощальный твит покидающего президентский пост Барака Обамы собрал рекордное количество лайков и репостов. После победы Дональда Трампа на президентских выборах состояние бизнесмена Джорджа Сороса за три недели уменьшилось на миллиард долларов. Избранный глава Штатов продолжает ломать традиции Белого дома. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Сорос вложился в Клинтон и прогорел

Согласно данным The Wall Street Journal, американский миллиардер Джордж Сорос потерял около 1 000 000 000 долларов в течение нескольких недель после избрания на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Победа республиканца на президентских выборах обернулась для знаменитого бизнесмена огромными финансовыми потерями. Причиной тому стал значительный подъем рынка и рост промышленного индекса Dow Jones. Тем не менее подъем экономических показателей негативно сказался на капитализации фонда инвестора-бизнесмена, сообщает издание, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

Подъем индексов стал неожиданностью для большинства инвесторов, что, в свою очередь, стало поводом их хаотичных и противоречивых действий на рынках. Ранее сообщалось, что другой американский бизнесмен, Уоррен Баффет, наоборот, обогатился более чем на 11 100 000 000 долларов после победы Дональда Трампа благодаря увеличению стоимости акций в финансовом секторе.

Интересно, что Джордж Сорос является одним из самых знаменитых спонсоров демократической партии. Соответственно, в ходе президентской гонки бизнесмен поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон. По информации CNN, Сорос выделил 6 000 000 долларов на избирательную кампанию бывшей первой леди.

Мелания Трамп разделит свой кабинет в Белом доме с Иванкой

Как сообщает Fox News, новоизбранный американский лидер Дональд Трамп принял решение упразднить офис первой леди США при администрации страны. Вместо него будет открыт кабинет президентской семьи.

Главные роли в данной структуре при Белом доме будут отведены супруге республиканца Мелании Трамп и его дочери Иванке Трамп. Согласно данным издания, подобное решение связано с временным отказом новой первой леди от переезда из Нью-Йорка в Вашингтон. Напомним, супруга миллиардера намерена переехать в Белый дом только после того, как 10-летний сын четы Бэррон окончит учебный год. Кроме того, Мелания Трамп еще не чувствует себя достаточно компетентной в политической сфере деятельности.

Что касается дочери избранного главы США, то Иванка, напротив, характеризуется большей амбициозностью. Она намерена заняться защитой прав женщин-предпринимателей, а также поработать и над другими социально значимыми проектами. Таким образом, учреждение нового управления открывает новые возможности для дочери республиканца, которая принимала активное участие в предвыборной кампании Трампа.

Как подчеркнули многие эксперты, непредсказуемый Трамп и тут остался верен себе, вновь нарушив уже установившиеся традиции. Таким образом, республиканец в очередной раз продемонстрировал, что будет и впредь играть по своим правилам.

Карьера Обамы больше всего запомнилась американцам его уходом

Покидающий президентский пост Барак Обама оставил последнюю запись на своей официальной странице в Twitter, сделанную им в качестве лидера Соединенных Штатов. В результате прощальный твит Обамы сорвал шквал лайков и репостов, став самой популярной записью за все восемь лет его президентства.

Барак Обама поблагодарил своих сторонников, напомнив им о необходимости верить в себя и свои силы:

«Я прошу вас верить не в мои способности творить перемены, а в ваши»

В результате это обращение установило рекорд по сбору лайков и репостов среди всех постов на его официальной странице в этой соцсети. В течение всего одного часа после публикации свыше 660 000 пользователей Twitter сделали репост прощальной записи Обамы. Около 1 400 000 человек — лайкнули твит.

Накануне глава Белого дома обратился к американцам со своей последней официальной речью, еще произнесенной им в качестве главы Штатов. В ходе выступления Обама еле сдерживал слезы, однако ближе к финалу своего выступления не сдержался и выплеснул прямо на публике все переполнявшие его на тот момент эмоции.

После церемонии инаугурации новоизбранного лидера США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, республиканец станет хозяином официального президентского аккаунта Twitter, на который на данный момент подписано около 13 миллионов человек. Однако все прошлые записи к тому времени будут удалены со страницы.