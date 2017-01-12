СМИ назвали сумму убытков Сороса после победы Трампа

Нью-Йорк, 12 января. Американский миллиардер Джордж Сорос в результате победы Трампа на президентских выборах потерял около 1 млрд долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как напоминает издание, на следующий день после выборов котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко упали ввиду того, что появились первые сведения о лидерстве Трампа. Это и прогнозировали инвесторы. Однако уже в течение дня котировки пошли вверх, и эта тенденция наблюдалась на протяжении нескольких дней. Их рост в итоге составил порядка 10%.

Фактический подъем негативно отразился на капитализации фонда Сороса. Кроме того, после победы Трампа Сорос продолжил играть на понижение, что было ошибкой, и Сорок понес существенные убытки.