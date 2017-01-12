В Купчино построят огромный океанариум за 15 миллиардов рублей

Санкт-Петербург, 12 января. Через пять лет в Купчино появится огромный океанариум, на строительство которого будет потрачено 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Океанариум будет построен во Фрунзенском районе Петербурга на проспекте Славы. Он сможет одновременно вмещать до 750 человек, там же будет создана зона экстремального спорта общей площадью более 10 тысяч квадратных метров и центр морской биологии, а также зона общественного питания, торговые залы и кинотеатр.

Общая стоимость проекта составляет 15 миллиардов рублей. Проект будет реализован за счет инвестиций.