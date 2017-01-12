Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ  

В Москве в Фонде славянской письменности и культуры проходит выставка «Музыка Прокофьева в рисунке», которую посетил корреспондент ФАН-ТВ. Здесь представлены работы детей Донбасса, посвященные произведениям великого русского композитора. Творческое вдохновение, которое овладело маленькими художниками, чувствуется на расстоянии. Звучат краски, вьются ноты, сквозь нотный стан прорастают цветы… А вот Ромео и Джульетта кружатся в танце… Эти картины написаны выпускниками художественных школ, которые живут в горячих точках – таких, как Горловка, Ясиноватая, Макеевка. В работах – ни тени войны. Все они наполнены светом и радостью.

Репортер ФАН-ТВ общается с посетителями экспозиции. «Эти рисунки на самом деле очень красивые. Это чудо! У меня огромное впечатление, – делится эмоциями Там Хок Чиу, аспирант исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – Я сам тоже был в Донецке один раз в 2015 году, и я своими глазами увидел, что люди там очень переживают и страдают от страха, голода и угрозы смерти. Я помогал переносить вещи, еду и одежду этим жителям, которые живут возле аэропорта имени Прокофьева. Ситуация там очень сложная, очень трудная, и, конечно, требуется срочная помощь. Когда я увидел, что памятники воинам Великой Отечественной Войны были очень сильно разрушены, мне тоже было очень грустно и удивительно: почему украинцы и русские, по истории – из одного народа, воевали друг с другом? Это вообще не понятно!»

Именно в Донецкой области 125 лет назад родился Сергей Прокофьев. В Санкт-Петербурге он получил музыкальное образование, в Москве жил и работал. Поэтому выставка сначала прошла в Донбассе, затем в Санкт-Петербурге и вот теперь приехала в Москву. Рисунки представлены выставочным центром «АртДонбасс», организатором выставки стал петербургский Музей Новороссии.

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Осенью 2016-го года воспитанники Беловещенского интерната из Луганской области стали лауреатами творческого конкурса, который прошел в Сибири. Работы были посвящены 70-летию Организации Объединенных Наций. Этого бы не случилось без мужественной поддержки простого москвича, пенсионера Виктора Маленкова. Два года назад он волей случая стал одним из тех немногих людей, которые исполняют детские мечты.

– Послужило толчком все то, что начало происходить на Украине, – рассказал Виктор Маленков в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ. – Когда наступил момент, что люди Крыма решили вернуться, (а они и есть россияне) в Россию, я просто слез с печки и решил помогать этим людям – всем. Потому что это наши люди! И Запад во главе с Америкой старается сделать всё, и у него это получается, чтобы разъединить нас, славян, между собой. Хотя мы все – единый народ, и слово «Украина» – это географический термин (Украина – «окраина»), а это те же славяне, те же русские люди, как и мы. Для меня встать на защиту русского народа – это само собой, я даже об этом и не думал. Это наш народ, это наша вера, это наша страна.

– Виктор Валентинович, я знаю, что в ближайшее время вы будете отправлять в Луганскую область работы детей, которые участвовали в конкурсе и победили. Эти работы, да?

– Да, здесь представлены работы, которые участвовали в международном конкурсе изобразительного творчества, посвященном 70-летию ООН. Проводился этот конкурс в городе Северске Томской области. Вот лауреаты. И вот у нас здесь работа Вероники Гречухи, она тоже из Беловещенского детского дома, она тоже стала лауреатом, заняла третье место, вот ее работа. А в руках у меня фотографии этого Беловещенского интерната, детского дома. Это те дети, которым приходится сидеть в бомбоубежище, это те дети, которые рисовали и участвовали в конкурсе, – показывает активист фотографии. – Это чтобы вы увидели, в каких условиях им приходится учиться жить и при этом создавать такие прекрасные, в общем-то, работы. А здесь мы видим тех же детишек, тоже из Беловещенского интерната, это было в том году на Новый год, когда мы собрали около 150-ти килограммов конфет и четырьмя сумками им отправили – за участие в выставке, которая проходила здесь, в Фонде славянской письменности и культуры.

На данный момент ситуация в Новороссии очень и очень плохая. В каком плане? Уменьшилась в разы гуманитарная помощь. Дети есть дети, им надо жить, рисовать, играть и прочее. Огромная, огромная проблема, допустим, в каждом учебном заведении (я не говорю про интернаты и детские дома) – это школьные принадлежности: та же бумага, краски, ручки и прочее. Парадокс заключается в том, что цены в Донбассе такие же, как в Москве.

Мы планируем в рамках проекта, который называется «Наши дети рисуют мир» (об этом говорила и Доктор Лиза, потому что это наши дети!), провести большую выставку детского творчества под названием «Боль и слезы Донбасса». Всех неравнодушных людей я прошу поддержать по мере возможности. Есть расчетный счет известного художника Сергея Радюка, это его Фонд развития детского творчества. С пометкой «детям Донбасса» туда можно перечислить средства или принести их в Фонд славянской письменности и культуры.

Напомним, в прошлом году в России отмечался Год Прокофьева. За год по всей стране прошло порядка 1200 мероприятий, посвященных личности и творчеству великого русского композитора. В декабре 2016 года ФАН-ТВ публиковало видеосюжет об открытии памятника Сергею Прокофьеву на Камергерском переулке в Москве. Тогда присутствовавший на мероприятии художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сказал: «Он любил Москву, учился в Петербурге, родился под Донецком, и принадлежит он всему миру, но, прежде всего, нам с вами. Без его произведений невозможно представить не только ни один сезон. Ни одной недели, мне кажется, не проходит в мире ни в одном из крупных культурных центров, чтобы не звучала музыка Серея Сергеевича Прокофьева. Особенно хочу сказать, что исполнение опять его опер, например, на протяжении многих лет, особенно в этом году, убедили меня в том, что совершенно нет преград для его музыки. Вы даже не представляете, сколько стран – от Чили до Финляндии, от Италии, Южной Кореи, Японии до наших регионов – мы везде их исполняли в этом году».

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