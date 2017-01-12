Стало известно, куда перенесли финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту

Лозанна (Швейцария), 12 января. Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 11 по 12 марта в норвежском Ставангере. Об этом в четверг проинформировали официальные представители Международного союза конькобежцев (ISU).

«Соревнования пройдут за два дня, а не за три», — отметила пресс-служба организации.

Напомним, в конце декабря 2016 года руководство ISU приняло решение отказаться от проведения этапа КМ в Челябинске. На это повлияла позиция Международного олимпийского комитета (МОК), а также доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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