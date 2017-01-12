Донецк заявил о давлении на представительство ДНР в Италии

Донецк, 12 января. В Министерстве иностранных дел ДНР заявили, что правящая в Италии Демократическая партия препятствует работе представительского центра ДНР в итальянском Турине. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Она пояснила, что центр занимается защитой прав и интересов жителей Донбасса за рубежом и не ведет деятельности, которая противоречит действующему законодательству Италии. Однако в последнее время испытывает на себе политическое давление со стороны ряда представителей Демократической партии Италии.

«Любое давление или незаконное влияние на представительский центр ДНР будет являться прямым проявлением дискриминации, неприкрытой цензуры, полным неуважением и несоблюдением прав и демократических свобод», — подчеркнула Никонорова.

Также она добавила, что представительский центр ДНР зарегистрирован в Италии как некоммерческая общественная организация с соблюдением всех норм местного законодательства.