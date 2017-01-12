FAN-TV Лента новостей
Донецк заявил о давлении на представительство ДНР в Италии
Новороссия

Донецк заявил о давлении на представительство ДНР в Италии

Сегодня 19:23
62

Донецк заявил о давлении на представительство ДНР в Италии

Донецк, 12 января. В Министерстве иностранных дел ДНР заявили, что правящая в Италии Демократическая партия препятствует работе представительского центра ДНР в итальянском Турине. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Она пояснила, что центр занимается защитой прав и интересов жителей Донбасса за рубежом и не ведет деятельности, которая противоречит действующему законодательству Италии. Однако в последнее время испытывает на себе политическое давление со стороны ряда представителей Демократической партии Италии.

«Любое давление или незаконное влияние на представительский центр ДНР будет являться прямым проявлением дискриминации, неприкрытой цензуры, полным неуважением и несоблюдением прав и демократических свобод», — подчеркнула Никонорова.

Также она добавила, что представительский центр ДНР зарегистрирован в Италии как некоммерческая общественная организация с соблюдением всех норм местного законодательства.

комментарии
Кирилл Иванов
#наталья никонорова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 12 января 2017 19.30: САА оттеснила ИГ с его позиций в Дамаске, ВВС коалиции вновь ударили по Идлибу

Сегодня 19:30
5

Перемирие в Вади-Барада под угрозой: ФАН публикует видео артобстрела сирийского села Бассемех

Сегодня 19:17
75

Главные новости 12 января

Сегодня 19:00
33

К делу Оганесяна по «Зенит-Арене» добавили подсветку

Сегодня 18:24
94

Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

Сегодня 18:00
106
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия новости 12 января 2017 19.30: САА оттеснила ИГ с его позиций в Дамаске, ВВС коалиции вновь ударили по Идлибу

19:30

Донецк заявил о давлении на представительство ДНР в Италии

19:23

Экс-глава WADA рассказал, в каком случае Россию могут лишить ЧМ-2018

19:21

Перемирие в Вади-Барада под угрозой: ФАН публикует видео артобстрела сирийского села Бассемех

19:17

Самолет Flydubai вынужденно сел в аэропорту Челябинска

19:13

Спецоперация с участием сотен полицейских проходит в центре Лейпцига

19:12

Брошенная улетевшей хозяйкой собака насмерть замерзла возле аэропорта в Екатеринбурге

19:04

Кремль отреагировал на запрет телеканала «Дождь» на Украине

19:00

Главные новости 12 января

19:00

Володин поручил провести модернизацию сайта Госдумы

18:58

Ученые NASA обнаружили в Солнце гигантскую дыру

18:57

Будущий глава Пентагона объяснил, в каком случае США будут противостоять РФ

18:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 12 января 2017 19.30: САА оттеснила ИГ с его позиций в Дамаске, ВВС коалиции вновь ударили по Идлибу
Читать
Закрыть