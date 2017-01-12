В МИД РФ объяснили, почему Москва до сих пор платит за членство в ПАСЕ

Москва ,12 января. Российская сторона намерена и далее способствовать преодолению кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом журналистам в четверг заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Алексей Мешков.

Как напомнил дипломат, Москва является одним из главных спонсоров организации. При этом ситуация, связанная с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ, может измениться в любой момент.

«Сохранение за нашей страной этого статуса обеспечивает необходимые условия для продвижения российских подходов в Совете Европы», — подчеркнул Мешков.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», председатель Ассамблеи Педро Аграмунт сомневается в том, что полномочия делегации РФ будут вскоре восстановлены.

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