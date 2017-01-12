Ученые выяснили, сколько жизней у клеток-«чистильщиков» мозга

Москва, 12 января. Живущие в головном мозге клетки-«чистильщики», которые отвечают за уничтожение «нарушителей», инфекции и пораженные нервные клетки, способны обновляться несколько раз в течение жизни человека. К такому выводу пришли исследователи из университета Саутгемптона.

Это исследование, как утверждают ученые, позволит найти способ исцеления от ряда нейродегеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. В процессе изучения микроглии, группы глиальных клеток центральной нервной системы, которые уничтожают «нарушителей», ученые выяснили, что они проживают шесть циклов жизни.

Ранее, как пишет издание «Индикатор», ученые Института Фрэнсиса Крика описали механизм уничтожения токсинов и вирусов В-лимфоцитами.