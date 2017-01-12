Водитель автобуса под Воронежем оставил девочку на морозе в компании бомжей

Воронеж, 12 января. Водитель автобуса высадил 14-летнюю школьницу в лютый мороз в 60 км от дома в Воронежской области.

На новогодние праздники 14-летняя школьница, жительница города Богучар в Воронежской области ездила в столицу региона к своим родственникам. 8 января она отправилась обратно.

Дядя школьницы посадил ее на автобус «Воронеж – Кантемировка», предупредив водителя, что девочка едет до Богучара. «Они там делают остановку. Водитель всё понял и сказал не беспокоиться», — передает слова дяди «Блокнот-Воронеж».

К назначенному времени автобус в Богучар не прибыл. Отец, пришедший встречать девочку, забил тревогу. Когда он позвонил ей, девочка рассказала, что спала, а вокруг темно, поэтому она не знает, где они едут. Спустя некоторое время девочка позвонила сама; рыдая, она сообщила, что водитель высадил ее в Кантемировке, объяснив, что это конечная остановка, а потому она должна покинуть автобус. Отец отправился за дочерью, которая «была совершенно одна в жуткий мороз, вокруг бомжи».

За тот час, что девочка ждала отца, она замерзла и заболела и теперь лежит дома с температурой 40 градусов.