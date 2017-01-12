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Перемирие в Вади-Барада под угрозой: ФАН публикует видео артобстрела сирийского села Бассемех
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Перемирие в Вади-Барада под угрозой: ФАН публикует видео артобстрела сирийского села Бассемех

Сегодня 19:17
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Перемирие в Вади-Барада под угрозой: ФАН публикует видео артобстрела долины под Дамаском

Даер Канон, 12 января. В сирийской деревушке Бассемех, что к северо-западу от Дамаска возобновились боевые действия. Источник Федерального агентства новостей передал в редакцию видео, на котором запечатлен момент артиллерийского обстрела населенного пункта.

Сообщается, что вялотекущие боестолкновения между оппозиционными силами и правительственными войсками Сирии возобновились из-за упрямства отдельных вооруженных группировок в долине Вади-Барада. В свою очередь сирийское командование предупредило о намерении продолжать военные действия до тех пор, пока соглашение о перемирии не будет подписано всеми сторонами.

На полученной Федеральным агентством новостей видеозаписи слышны звуки разрывов артиллерийских снарядов, которые падают на территорию деревушки Бассемех. Именно там остается несколько оппозиционных группировок, которые пытаются сорвать подписание перемирия. Отметим, несмотря на то, что поставки вооружения и военной техники для оппозиционеров продолжаются, людей, желающих поставить свою подпись в соглашении меньше не становится. Урегулирование конфликта происходит в населенном пункте Даер Канон.

Перемирие в Вади-Барада под угрозой: ФАН публикует видео артобстрела долины под Дамаском

Напомним, ранее правительственные СМИ Сирии сообщали о том, что власти договорились о пропуске боевиками рабочих к разрушенной водонасосной станции «Айн аль-Фиджи», что в районе долины Вади-Барада. В свою очередь оппозиционные силы согласились ее покинуть в обмен на амнистию или эвакуацию в другие районы. При этом боевики должны сдать тяжелое вооружение и позволить сирийской армии занять долину.

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Сергей Чемеков
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