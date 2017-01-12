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Экс-глава WADA рассказал, в каком случае Россию могут лишить ЧМ-2018
Спорт

Экс-глава WADA рассказал, в каком случае Россию могут лишить ЧМ-2018

Сегодня 19:21
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Экс-глава WADA рассказал, в каком случае Россию могут лишить ЧМ-2018

Москва, 12 января. Поводом для процесса по лишению России права на проведение чемпионата по футболу 2018 года станет отказ от участия в турнире ряда сборных. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета и экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд.

По его словам, в случае «этой антидопинговой истории» некоторые страны могут отказаться от участия в чемпионате в России. Именно это станет началом возможности лишения РФ права проведения турнира, отметил экс-глава WADA. Паунд также добавил, что в случае уличения какой-либо страны в допинговых преступлениях лишение ее права проведения всех соревнований фактически является требованием WADA.

Напомним, ранее стало известно, что руководство Международного паралимпийского комитета отказалось предоставлять Паралимпийскому комитету России фамилии российских спортсменов, которые указаны в докладе WADA.

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Тимур Румянцев
#чм-2018
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