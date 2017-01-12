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Брошенная улетевшей хозяйкой собака насмерть замерзла возле аэропорта в Екатеринбурге
Общество

Брошенная улетевшей хозяйкой собака насмерть замерзла возле аэропорта в Екатеринбурге

Сегодня 19:04
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Брошенная улетевшей хозяйкой собака насмерть замерзла возле аэропорта в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 января. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» обнаружена замерзшая насмерть собака, которую бросила хозяйка перед отлетом в Германию. Об этом сообщил представитель аэропорта Дмитрий Тюхтин.

По его словам, во время регистрации на рейс в Гамбург женщину уведомили о том, что она не может взять на борт собаку, после чего она приняла решение бросить питомца.

«Она вышла из терминала и отнесла ее подальше от здания аэропорта, где-то метров на 300, ближе к железнодорожной платформе. И оставила там в сугробе за подземным пешеходным переходом, в таком довольно безлюдном месте», — сообщил Тюхтин в комментарии РИА Новсоти.

Стоит отметить, что после прибытия в Гамбург, женщина разместила на нескольких ресурсах объявление с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего пса.

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Кирилл Иванов
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