Брошенная улетевшей хозяйкой собака насмерть замерзла возле аэропорта в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 января. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» обнаружена замерзшая насмерть собака, которую бросила хозяйка перед отлетом в Германию. Об этом сообщил представитель аэропорта Дмитрий Тюхтин.

По его словам, во время регистрации на рейс в Гамбург женщину уведомили о том, что она не может взять на борт собаку, после чего она приняла решение бросить питомца.

«Она вышла из терминала и отнесла ее подальше от здания аэропорта, где-то метров на 300, ближе к железнодорожной платформе. И оставила там в сугробе за подземным пешеходным переходом, в таком довольно безлюдном месте», — сообщил Тюхтин в комментарии РИА Новсоти.

Стоит отметить, что после прибытия в Гамбург, женщина разместила на нескольких ресурсах объявление с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего пса.