Самолет Flydubai вынужденно сел в аэропорту Челябинска

Челябинская область, 12 января. Самолет авиакомпании Flydubai был вынужден совершить посадку в аэропорту Челябинска. Об этом журналистам в четверг сообщила официальный представитель аэропорта.

Согласно предварительной информации, летевший из Дубая в Екатеринбург авиалайнер приземлился на запасном аэродроме. Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента.

Напомним, ранее стало известно о том, что мощный циклон на Камчатке вынудил отменить ряд рейсов региональных авиалиний.

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