США ввели санкции против ВС Сирии

Вашингтон, 12 января. Министерство финансов США ввело пакет экономических санкций в отношении вооруженных сил Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под санкции попали ВМС, ВВС, сухопутные войска, силы ПВО, а также республиканская гвардия Сирии. Кроме того, «черный список» содержит имена 18 человек, которые, по мнению Минфина США, связаны с властями Сирии.

Стоит отметить, что ранее американские сенаторы предложили ввести очередные антироссийские санкции в связи с приписываемыми России хакерскими атаками. Сенаторы предложили ввести визовые ограничения, а также заморозить активы и счета лиц, которые, по их мнению, причастны к компьютерным взломам.