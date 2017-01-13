Сирия возмущена авиаударом Израиля по Дамаску

Дамаск, 13 января. Генштаб правительственных войск подтвердил факт нанесения Израилем удара по авиабазе на западе Дамаска и предупредил Иерусалим о последствиях этой акции.

В Дамаске сообщили, что удар был нанесен из северного района Израиля по складу боеприпасов, он вызвал серию взрывов на объекте правительственных войск. В данный момент количество погибших и пострадавших еще уточняется. Как отметили представители командования армии САР, в момент нанесения ударов около склада боеприпасов находилось небольшое количество военнослужащих. К месту происшествия было направлено несколько карет скорой помощи.