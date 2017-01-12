Ученые NASA обнаружили в Солнце гигантскую дыру

Вашингтон, 12 января. Специалисты NASA обнаружили крупную темную дыру, проходящую сквозь Солнце. Впрочем, серьезные геомагнитные бури она спровоцировать не сможет, успокаивают ученые.

Уточняется, что черная дыра появилась между 2 и 5 января. В некоторых областях магнитное поле открылось, позволив частицам солнечного ветра притянуться. В результате появилась темная область около центра и в нижней части Солнца.

Эксперты космической погоды присвоили темной дыре «предупреждение G2» — вторую по слабости степень угрозы геомагнитного шторма.

Как ранее сообщало РИА URA.Ru, Солнце уничтожит человечество через пять миллиардов лет, когда станет красным гигантом.