Трамп рассказал о скором уничтожении CNN

Вашингтон, 12 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь жестко раскритиковал телеканал CNN.

«CNN терпит полный крах со своими фейковыми новостями, потому что их рейтинги стремительно падают с момента выборов, и никакой репутации у них скоро не останется!» — написал американский политик в своем официальном микроблоге в Twitter.