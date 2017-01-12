Трамп рассказал о скором уничтожении CNN
Вашингтон, 12 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь жестко раскритиковал телеканал CNN.
«CNN терпит полный крах со своими фейковыми новостями, потому что их рейтинги стремительно падают с момента выборов, и никакой репутации у них скоро не останется!» — написал американский политик в своем официальном микроблоге в Twitter.
Напомним, 11 января новый президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы представителей телеканала CNN, который он сравнил с нацисткой Германией.
Читайте по теме: Захарова шутливо «приголубила» обиженный Трампом CNN
Комментарии
Новости партнеров
mediametrics
Какой результат выборов в США предпочтительнее для России: Трамп или Клинтон?
ПроголосоватьВсе опросы