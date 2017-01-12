Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Трамп рассказал о скором уничтожении CNN

Трамп рассказал о скором уничтожении CNN

20:25  12 Января 2017
168

Трамп рассказал о полном крахе CNN

Вашингтон, 12 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь жестко раскритиковал телеканал CNN.

«CNN терпит полный крах со своими фейковыми новостями, потому что их рейтинги стремительно падают с момента выборов, и никакой репутации у них скоро не останется!» — написал американский политик в своем официальном микроблоге в Twitter.

Напомним, 11 января новый президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы представителей телеканала CNN, который он сравнил с нацисткой Германией.

Читайте по теме: Захарова шутливо «приголубила» обиженный Трампом CNN

Василий Съедин
Комментарии
Новости партнеров
mediametrics
Какой результат выборов в США предпочтительнее для России: Трамп или Клинтон?
Проголосовать
Все опросы
Новости партнеров