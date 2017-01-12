Главные новости 12 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 12 января.

Решения о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году не будет. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Топилин обрисовал перспективу повышения пенсионного возраста в 2017 году.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины запретил ретрансляцию российского телеканала «Дождь». Украина запретила канал «Дождь», «посягнувший» на ее суверенитет.

Эксперты в области истории пришли к выводу, что врата древних цивилизаций могут служить порталами в иные миры. Речь идет, к примеру, о вратах богов в Перу или Стоунхендже. Ученые нашли порталы в параллельные миры.

Бывшие бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану расположенного в центре украинской столицы Лукьяновского СИЗО. Арестованные бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО в центре Киева.

Анализ авторынка показал, что Land Rover Discovery является наиболее долгожданной новинкой. Назван топ-5 самых желанных в России внедорожников 2017 года.

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук уверен, что украинская армия может легко одолеть захватить Москву и устроить в столице РФ танковый парад. Депутат Рады обещает «сильным украинским воинам» парад на Красной площади.

После нескольких лет жизни с одним и тем же партнером женщина начинает тяготиться отношениями с одним и тем же мужчиной. Психологи определили, когда женщины устают от постоянных партнеров.

Американские ученые заявили, что в конце февраля к Земле приблизится неизвестный космический объект. Таинственный космический объект приблизится к Земле 25 февраля.

В Московской области обнаружены тела женщины и мужчины в авто, припаркованном в гараже. Смертельный секс в авто: жительница Подмосковья нашла в гараже трупы мужа и любовницы.

Продажи легковых автомобилей на территории Российской Федерации в 2016 году упали сразу на 11%. Стало известно, когда российский авторынок вернется к росту.