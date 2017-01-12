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Мэттис: Влияние США в Ираке должно быть усилено после освобождения Мосула
Политика

Мэттис: Влияние США в Ираке должно быть усилено после освобождения Мосула

Сегодня 18:32
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Мэттис: Влияние США в Ираке должно быть усилено после освобождения Мосула

Нью-Йорк, 12 января. Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтону необходимо сохранить свое влияние в Ираке и после освобождения Мосула от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает американская газета New York Times.

Мэттис подчеркнул, что после освобождения Мосула от боевиков ИГ, влияния США в Ираке должно быть усилено и включено в комплексную региональную стратегию.

Стоит отметить, что операция против ИГ в Мосуле была начата в октябре. Боевые действия в городе ведут правительственные силы Ирака, а также шиитское ополчение и курдские формирования при поддержке международной коалиции во главе с США.

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Кирилл Иванов
#джеймс мэттис
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