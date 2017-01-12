Автохамка, не пропустившая скорую на Камчатке, отделается штрафом

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Водитель машины, не пропустивший ехавшую к умирающему пациенту скорую, отделается штрафом в 500 рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, региональное управление Следственного комитета также ведет собственную проверку произошедшего. Оно может предъявить водителю более серьезное обвинение.

Согласно приведенным данным, по линии ГИБДД водитель может быть оштрафован по статье «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».

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Напомним, что 21-летний пациент умер на Камчатке из-за того, что водитель иномарки отказался пропускать врачей скорой помощи. Видео инцидента уже появилось в Сети.