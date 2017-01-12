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Будущий глава Пентагона объяснил, в каком случае США будут противостоять РФ
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Будущий глава Пентагона объяснил, в каком случае США будут противостоять РФ

Сегодня 18:57
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Будущий глава Пентагона объяснил, в каком случае США будут противостоять РФ

Москва, 12 января. Соединенные Штаты должны противостоять России, если ее действия противоречат интересам Вашингтона, заявил кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отметил американский генерал, если Россия предпочитает действовать против интересов США, то Вашингтону необходимо противостоять действиям России и защитить себя. При этом Мэттис поддержал желание избранного президента США Дональда Трампа «найти общий язык» с РФ. По словам генерала, между двумя государствам нужен диалог.

Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не предполагает, что с администрацией Трампа будет легко.

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Тимур Румянцев
#россия #сша #пентагон
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