Володин поручил провести модернизацию сайта Госдумы

Москва, 12 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести модернизацию сайта нижней палаты парламента, пишет «Парламентская газета».

Группу, которой предстоит работать над изменением сайта, возглавит председатель Комитета по информационной политике Леонид Левин. Он считает, что парламентский сайт «должен быть одним из лидеров среди сайтов органов государственной власти».

Планируется провести модернизацию интерактивных функций, что позволит расширить функционал сайта до уровня агрегатора. Бороться же разработчикам придется с описательной составляющей сайта, которая превратила его в интернет-площадку для публикации документов и анонсирования официальных мероприятий. Кроме того, предполагается, что пользователи Интернета получат возможность обратиться к депутатам.