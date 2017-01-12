Бойцы ПВО уничтожили более тысячи самолетов «противника» в 2016 году

Сухум, 12 января. Подразделения противовоздушной обороны российской военной базы в Абхазии отработали более 60 тактических и специальных учений в 2016 году.

Зенитчики действовали в тесной связке с летчиками Воздушно-космических сил России. Перед подразделениями ставилась задача охраны воздушных границ Армении и Российской Федерации. Экипажи истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 вели поиск в заданном районе, после обнаружения условного нарушителя летчики принудительно сажали его на военный аэродром. Подразделения ПВО отслеживали приближение ракет и беспилотных аппаратов к воздушным границам. После идентификации объекта и получения приказа командования ПВО «нарушитель» уничтожался пуском ракет комплексов «Оса», «Стрела» и «Игла».