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Спорт
Биатлонистки РФ стали 13-ми в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Биатлонистки РФ стали 13-ми в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

18:29  12 Января 2017
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Биатлонистки РФ стали 13-ми в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Рупольдинг, 12 января. Женская сборная России по биатлону финишировала 13-й в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Рупольдинге.

Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кашева и Ольга Подчуфарова совместными усилиями отстали от победительниц — команды Германии — почти на четыре минуты, пишет «Свободная пресса».

Россиянки использовали 11 дополнительных патронов, а Кайшева вовсе ушла на два штрафных круга. На пьедестал почета поднялись представительницы команд Германии, Франции и Норвегии.

Напомним, что российские биатлонисты в эстафете накануне стали вторыми, уступив победу норвежцам перед самым финишем.

#татьяна акимова #виктория сливко #ульяна кашева #ольга подчуфарова
Алексей Громов
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