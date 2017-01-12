Биатлонистки РФ стали 13-ми в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Рупольдинг, 12 января. Женская сборная России по биатлону финишировала 13-й в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Рупольдинге.

Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кашева и Ольга Подчуфарова совместными усилиями отстали от победительниц — команды Германии — почти на четыре минуты, пишет «Свободная пресса».

Россиянки использовали 11 дополнительных патронов, а Кайшева вовсе ушла на два штрафных круга. На пьедестал почета поднялись представительницы команд Германии, Франции и Норвегии.

Напомним, что российские биатлонисты в эстафете накануне стали вторыми, уступив победу норвежцам перед самым финишем.