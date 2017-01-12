«Почта России» нашла прописку Ильи Муромца, которого чуть не сослали под Чернигов

Москва, 12 января. «Почта России» поставила точку в «былинных» спорах между Россией и Украиной, назвав точный адрес богатыря Илья Муромца.

Для этого компания вместе с Театром-музеем Ильи Муромца организовала детский конкурс, предложив маленьким россиянам с 12 по 31 января отправить письмо-открытку герою русских сказок. Авторы лучших посланий получат билеты на представления с Ильей Муромцем и подарки.

«Письма-открытки надо присылать по адресу: 602267, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33», — пояснили Газете.Ru в «Почте России».

Как сообщает «Свободная пресса», споры о месте жительстве русского богатыря начались после того, как чиновники министерства обороны Украины внесли правки в статью русской «Википедии», указав в качестве родины былинного героя — село Моровск, расположенное возле украинского города Чернигов.

Эти показания несколько расходятся с версией украинской «Википедии», где говорится, что Муромец действительно родился в селе Карачарово под Муромом, однако затем перебрался в Моровск вместе с дружиной князя Владимира. Украинские СМИ предполагают, что внезапный интерес киевских чиновников к богатырю может быть связан с выходом первого украинского фэнтези-кино «Сторожевая застава».