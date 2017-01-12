Ученые уличили Млечный путь в воровстве звезд

Бостон, 12 января. Самые отдаленные звезды Млечного пути «украдены» у другой галактики. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета. С их выводами можно ознакомиться в Astrophysical Journal.

Астрономы пришли к выводу, что пять из 11 наиболее удаленных звезд Млечного пути, находящиеся на расстоянии 300 тысяч световых лет от его спирального диска, изначально располагались в другой галактике. Предположительно, Млечный путь «позаимствовал» звезды из медленного и спокойного течения космического материала от карлика Стрельца.

Специальная компьютерная программа доказала, что за 8 млрд лет своего существования галактика потеряла треть звезд и 90% темной материи.