Кремль отреагировал на запрет телеканала «Дождь» на Украине

Москва, 12 января. Деструктивные шаги со стороны Киева продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет телеканала «Дождь» на Украине.

В Кремле отреагировали на запрет «Дождя» на территории Украины, который должен вступить в силу ориентировочно уже 13 февраля текущего года. Власти Киева недовольны позицией журналистов относительно присоединения Крыма к России.

«Деструктивная линия украинской стороны продолжается», — обратил внимание пресс-секретарь президента России.

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