Российские танкисты «штурмуют» горный полигон в Армении

Алагяз, 12 января. Танкисты российской военной базы в Армении приступили к тренировкам на высокогорном полигоне.

Полевые занятия на высокогорном полигоне продлятся две недели, в них задействованы порядка 100 бойцов и около 30 модернизированных танков Т-72БЗ. Танкисты осваивают навыки выбора и занятия выгодных огневых позиций в высокогорных условиях, а также уничтожения бронетехники и живой силы вероятного противника. Тренировки проводятся на высоте более двух тысяч метров, в этих условиях экипажи проводят стрельбы штатным снарядом и отрабатывают навыки вождения тяжелой техники по пересеченной местности.