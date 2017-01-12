К делу Оганесяна по «Зенит-Арене» добавили подсветку

Санкт-Петербург, 12 января. Уголовное дело бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, который подозревается в хищении 50 миллионов рублей при закупках оборудования для стадиона на Крестовском острове, объединено с делом в отношении компании «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5), принадлежащей Василию Сливкину.

По версии следствия, Василий Сливкин, будучи владельцем СЭМ-5, похитил около 350 миллионов рублей на подрядах при строительстве «Зенит-Арены»: 74 миллиона при поставке подсветки для стадиона по договору с комитетом по строительству и 289 миллионов при поставке электрооборудования генподрядчику строительства «Трансстрою». В обоих случаях Сливкин, по версии следствия, завысил своим заказчикам стоимость поставляемого в несколько раз.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ФАН, что Марат Оганесян по личной инициативе начал давать показания следствию. Связано ли это решение Оганесяна с объединением двух уголовных дел, возбужденных по строительству стадиона на Крестовском или нет, неизвестно. Также сообщается, что некоторые преступления, расследуемые в рамках данных дел, были совершены после ухода Оганесяна с поста вице-губернатора, что не исключает появления в объединенном уголовном производстве новых фигурантов, имена которых еще не исчезли из лент новостей как действующих руководителей.

13 января состоится заседание суда по ходатайству следствия о продлении ареста бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, который, по мнению следствия, привлек к поставке видеотабло для «Зенит-Арены» коммерческую структуру АО «ТДМ», заведомо зная об отсутствии у данной фирмы намерения расходовать полученные от города денежные средства на выполнение договора.

При этом защита экс-чиновника сообщает о нарушениях, якобы допущенных следствием и силовыми структурами. Так, утверждается, что на момент ареста Марата Оганесяна срок его содержания под стражей более чем на месяц превышал максимально возможный срок, установленный законом. При этом жалобы, поданные адвокатами экс-чиновника, остались без удовлетворения. Отклонены и ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест в связи с многочисленными заболеваниями бывшего вице-губернатора. Все время, проведенное им под стражей, он находится либо в больничном отделении «Крестов», либо в межрегиональной больнице ФСИН имени Гааза.

Что касается другого дела, которое теперь расследуется в рамках объединенного производства, то Василий Сливкин с мая прошлого года находился под домашним арестом. При этом в середине ноября мера пресечения была изменена на содержание под стражей в одном из следственных изоляторов Санкт-Петербурга.

Судя по сообщениям, поступающим в СМИ, содержание под стражей вместо домашнего ареста стало одной из форм давления на фигуранта. Кроме того, по утверждению супруги Сливкина, с ним жестко обращались во время госпитализации в Александровскую больницу 16 ноября в предынфарктном состоянии, используя наручники и физическую силу.



Друзья и знакомые экс-чиновника сейчас говорят, что за два года своей работы Оганесян построил половину «Зенит-Арены» и был единственным из предшественников и последователей, кто не увеличил смету. Также утверждается, что Оганесян внедрил систему финансового мониторинга, который проводил «Банк Москва», входящий в группу ВТБ.

«Преследование Оганесяна выглядит как поиск виноватого в срыве сроков сдачи стадиона. Его можно будет в любой момент объявить ответственным за все последующие проблемы со стадионом «Зенит-Арена», который по документам уже сдан, но строительство которого будет продолжаться до 1 мая 2017 года. Что там наворотят, неизвестно, но виноват будет Оганесян», - утверждают близкие к экс-чиновнику лица.

Кроме того, наблюдателей удивляет процедура принятия стадиона в эксплуатацию. «Как удалось за один день получить и заключение о соответствии сооружения всем требованиям, и разрешение на ввод в эксплуатацию на этот уникальный, технически сложный объект? С точки зрения экспертов строительной отрасли – это нонсенс», - удивляются специалисты в неофициальных беседах.

Накануне стало известно, что на уже достроенную «Зенит-Арену» власти Санкт-Петербурга выделили еще 2 миллиарда рублей, для проведения мероприятий по обеспечению безопасности.

Справка

Марат Оганесян до 2010 года работал в различных инвестиционно-строительных структурах. С 2010 года возглавлял в ФГУП «Московская дирекция по реставрации и реконструкции» министерства культуры, где курировал процесс реконструкции Большого театра России в Москве и ряд других объектов.

Позже экс-чиновник занимался строительством Мариинки, начинал реконструкцию объектов в БДТ, Ораниенбауме и других.

Приглашение участвовать в строительстве стадиона на Крестовском острове Марат Оганесян получил лично от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Сообщалось, что губернатор мотивировал свое приглашение «отсутствием позитивного движения на стройке».

После согласия Оганесяну была предложена должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по строительству, к исполнению обязанностей вице-губернатора он приступил с марта 2013 года.

Оганесян непосредственно координировал и контролировал деятельность Комитета по строительству, Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Службы государственного строительного надзора, Комитета по инвестициям.

Однако, ключевым объектом, за строительством которого Оганесян должен был следить и контролировать, являлся непосредственно стадион «Зенит-Арена», основная часть которого и была построена под кураторством экс-чиновника.