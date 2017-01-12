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МИД РФ: Пособники ИГ принуждают Испанию не пускать «Адмирала Кузнецова»
Политика

МИД РФ: Пособники ИГ принуждают Испанию не пускать «Адмирала Кузнецова»

Сегодня 18:34
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МИД РФ: Пособники ИГ принуждают Испанию не пускать «Адмирала Кузнецова»

Москва, 12 января. Заместитель главы МИД России Алексей Мешков назвал пособниками «Исламского государства» (ИГ) оказывающих давление на Мадрид для того, чтобы Испания не пустила в свой порт российскую авианосную группу, следовавшую в Сирию.

Как рассказал российский дипломат, российская группировка во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» направлялась в Сирию для борьбы с терроризмом, а значит те, кто это это делает, поддерживают терроризм в мире и являются пособниками ИГ.

«Те, кто оказывал давление на Испанию, несут за это полную ответственность», — подчеркнул Мешков.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что не получали от Пентагона информации об опасном приближении истребителей ВКС РФ в Сирии к самолетам ВВС США.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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Тимур Румянцев
#сирия #адмирал кузнецов #испания
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