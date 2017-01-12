Учащимся в Алеппо передали учебники по русскому языку

Москва, 12 января. Российские военные раздали жителям Алеппо около пяти тонн продуктов и гуманитарных грузов, а также учебники по русскому языку. Об этом журналистам в четверг сообщили представители российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии.

Как отметили офицеры, в Сирии растет интерес к русскому языку, поэтому в университет Тишрин была доставлена художественная и учебная литература, а также программы для обучения..

Напомним, 10 января сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР передали сирийцам три тонны гумпомощи.

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