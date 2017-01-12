Сирия, 12 января. Сирийская армия и «Хезболла» отбросили боевиков ИГ* назад с их позиций в Дамаске, нанеся им серьезный урон в живой силе. Самолеты ВВС западной коалиции продолжают бомбардировки жилых районов в провинции Идлиб. В окрестностях города Даръа вспыхнули бои между отрядами ССА** и боевиками союзной ИГ группировки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе водных источников в долине Вади Барда продолжаются ожесточенные бои между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам»***, а также других союзных им группировок. В данный момент правительственные войска ведут огонь по укрепленным районам террористов из крупнокалиберных арторудий и пулеметов. Боевики несут потери в численной силе, также ликвидировано несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами террористов.

Подразделениям правительственной армии и бойцам «Хезболлы» удалось нанести боевикам ИГ значительный урон в живой силе в ходе столкновений недалеко от населенного пункта Аль-Румият на восточных склонах гор Каламун в западной части провинции Дамаск. Вследствие серьезных численных потерь террористы были вынуждены оставить часть территорий в регионе и отойти назад.

Провинция Алеппо

Согласно информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, саперные подразделения вооруженных сил РФ практически завершили спецоперацию по ликвидации химического оружия, оставшегося от боевиков оппозиционных группировок в освобожденных районах восточной части города Алеппо. На данный момент уничтожено 11 из 12 объектов по производству химоружия.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ обстреляли жилые кварталы района Дер Аль-Атик на западе города Дейр эз-Зор. Огонь велся из тяжелых минометов. Сообщается, что под обстрелом погибли несколько местных жителей, в том числе женщины и дети. Кроме того, многие получили ранения. Зафиксировано также несколько повреждений зданий инфраструктуры. Подробности в настоящий момент устанавливаются. Предполагается, что огонь по группе мирных жителей был открыт в тот момент, когда они пытались совершить побег с подконтрольных ИГ территорий.

Провинция Даръа

Недалеко от населенного пункта Аль-Ярмук, расположенного на западе от города Даръа, вспыхнули ожесточенные бои между отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и боевиками союзной ИГ группировки «Джейш Халид Бин Аль-Валид». Боевики обстреливают опорные пункты друг друга из ракетных установок и артиллерии. Обе стороны несут многочисленные потери раненными и убитыми, однако интенсивность обстрелов в регионе только возрастает.

Провинция Идлиб

ВВС международной коалиции сбросили еще несколько бомб в окрестностях города Саракиб, находящегося на юго-востоке провинции Идлиб. Отмечается несколько попаданий снарядов на территорию жилого квартала. Другие данные о результатах воздушной операции пока устанавливаются.

Провинция Хама

Боевики повстанческих формирований открыли массированный минометный огонь по опорным пунктам подразделений сирийских войск на окраине населенного пункта Аль-Зара на юге от города Хама. Сообщается, что в рядах правительственной армии обошлось без потерь. Тем не менее в близлежащем жилом районе было зафиксировано несколько прилетов мин. Данные о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях выясняются. Военнослужащие САА готовятся провести точечный обстрел укрепрайонов повстанцев.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственные силы провели серию массированных атак позиций террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Каср, находящегося в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда. Боевики понесли серьезные потери в численной силе: всего было уничтожено и ранено свыше 30 членов формирования. Кроме того, частично разрушен один из пунктов управления ИГ в регионе, ликвидированы крупный склад вооружения и боеприпасов, а также шесть военных автомашин террористов.

Ирак

По информации командования иракской армии, бойцы шиитского добровольческого ополчения «Хашд Аль-Шааби» в ходе серии ожесточенных столкновений с террористами ИГ освободили два населенных пункта, Аль-Хажаф и Аль-Хаяния, и стратегически важную возвышенность в этом же районе на юго-западной окраине Мосула. Как подчеркивает источник в командовании, данная серия атак была выполнены в рамках подготовки к следующему этапу широкомасштабной освободительной операции против ИГ в Мосуле. Новая фаза операции предполагает переход к зачистке западной части города.