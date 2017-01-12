Шойгу рассказал об обеспечении жильем военнослужащих ВС РФ

Москва, 12 января. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что боеспособность личного состава зависит от заботы о военнослужащих со стороны государства.

Министерство обороны России, подчеркнул Сергей Шойгу, продолжает работу по решению жилищных сложностей военнослужащих. На данный момент уже выполнены обязательства по обеспечению жильем в отношении почти 350 тысяч семей военнослужащих. Сейчас сформирована система жилищного обеспечения, которая позволяет военному ведомству предоставлять жилье военнослужащим в плановом порядке. Также функционирует военная ипотека.