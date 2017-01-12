Сирийская оппозиция удерживает 23 автобуса, участвовавших в эвакуации из Алеппо

Женева, 12 января. Представители вооруженной оппозиции Сирии удерживают в провинции Идлиб 23 автобуса с водителями, которые принимали участие в эвакуации людей из Алеппо. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он пояснил, что автобусы находятся в населенных пунктах Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб. В настоящее время эти населенные пункты находятся под контролем группировки «Ахрар Аш-Шам».

«Эти автобусы и водители должны были выехать обратно во время эвакуации из Алеппо. Мы призываем тех, кто имеет влияние на вооруженную оппозицию не удерживать эти автобусы», — сказал Мистура.

Стоит напомнить, что 12 декабря сирийские войска полностью взяли под свой контроль Алеппо. После этого было заключено соглашение об эвакуации боевиков. Эвакуация продолжалась в течение двух недель. Власти Сирии вывезли из города около 34 тысяч человек, в том числе четыре тысячи членов вооруженных группировок.