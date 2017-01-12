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МВФ советует России присмотреться к реформам в Австралии и Канаде
Экономика

МВФ советует России присмотреться к реформам в Австралии и Канаде

Сегодня 18:03
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МВФ советует России присмотреться к реформам в Австралии и Канаде

Москва, 12 января. России нужны экономические реформы, подобные тем, что были приняты в Австралии и Канаде. Об этом в четверг заявил директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Витор Гаспар, выступая в рамках Гайдаровского форума.

В противном случае, считает эксперт, Россия может столкнуться с очень серьезными экономическими последствиями. По его словам, Канада и Австралия во время кризисов не испытывают шока, поскольку все продумали заранее.

«Страны, богатые природными ресурсами, не очень аккуратно планирующие фискальную политику, могут потерять все. Это зависит от культурной характеристика страны, истории страны и ожиданий по динамике валютного курса и уровня волатильности», — цитирует Гаспара ИА «Политика Сегодня».

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Геннадий Плющев
#витор гаспар
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Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени
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