FAN-TV Лента новостей
Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал
Россия

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал

Сегодня 18:12
52

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал

Москва, 12 января. Роскомнадзор заблокировал музыкальный портал Muzofon, сообщили представители ведомства.

Мосгорсуд вынес решение, по которому Роскомнадзор уполномочен ограничить доступ к одному из популярных музыкальных ресурсов.

«Указанное решение принято на основании заявления правообладателя ООО «Первое музыкальное издательство», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, музыкальный портал muzofon.com будет заблокирован. Роскомнадзор в ближайшее время направит доменное имя сайта операторам связи для соответствующих операций.

Отмечается, что ежемесячно портал посещали порядка 17,8 миллиона человек, 11 миллионов из которых находились на территории России. 

Роскомнадзор обнаружил 696 сайтов, на которых незаконно распространялся фильм «Викинг». 

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

Сегодня 18:00
52

Церковь считает, что забрала Исаакиевский собор у «воинствующих атеистов»

Сегодня 17:55
73

Милонов о «параде» украинской армии на Красной площади: В Раде слишком много идиотов с Майдана

Сегодня 17:43
231

Сенатор Ковитиди: Запрещая «Дождь», Украина нарушает международное право

Сегодня 17:37
106

Санитар-губернатор: как новый глава Одессы станет личным карманом Порошенко

Сегодня 17:24
174
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу рассказал об обеспечении жильем военнослужащих ВС РФ

18:16

Трамп назначил ответственного за противодействие кибератакам

18:14

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал

18:12

Сирийская оппозиция удерживает 23 автобуса, участвовавших в эвакуации из Алеппо

18:08

Шойгу рассказал о задачах проекта «Армия и общество»

18:05

МВФ советует России присмотреться к реформам в Австралии и Канаде

18:03

Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

18:00

Новак: Россия приступила к поэтапному сокращению добычи нефти

17:56

Церковь считает, что забрала Исаакиевский собор у «воинствующих атеистов»

17:55

Донбасс: трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине у линии обороны ДНР

17:51

Саакашвили о своем преемнике: Очередной барыга

17:51

Шойгу: Минобороны РФ продолжит развитие стратегических ядерных сил

17:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу рассказал об обеспечении жильем военнослужащих ВС РФ
Читать
Закрыть