Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал

Москва, 12 января. Роскомнадзор заблокировал музыкальный портал Muzofon, сообщили представители ведомства.

Мосгорсуд вынес решение, по которому Роскомнадзор уполномочен ограничить доступ к одному из популярных музыкальных ресурсов.

«Указанное решение принято на основании заявления правообладателя ООО «Первое музыкальное издательство», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, музыкальный портал muzofon.com будет заблокирован. Роскомнадзор в ближайшее время направит доменное имя сайта операторам связи для соответствующих операций.

Отмечается, что ежемесячно портал посещали порядка 17,8 миллиона человек, 11 миллионов из которых находились на территории России.

Роскомнадзор обнаружил 696 сайтов, на которых незаконно распространялся фильм «Викинг».