Госдума продолжит работу над законопроектом о «Контингенте обучающихся»

Москва, 12 января. Комитет Госдумы по образованию и науке предложил создать согласительную комиссию для выработки нового текста спорного законопроекта о создании «Контингента обучающихся». Инициаторы законопроекта утверждают, что он необходим — на место многочисленных разбросанных по Интернету баз данных придет одна, закрытая и унифицированная.

Законопроект о создании «Контингента обучающихся» был одобрен Госдумой и Совфедом, однако президент отказался его подписывать. Законопроект предусматривал создание базы данных, которая содержала бы сведения о школьниках и дошкольниках, об их промежуточной аттестации, достижениях в творческой, спортивной деятельности и т.д. Однако многие выразили опасения, что сведения могут попасть в руки недобросовестных лиц, и детям будет нанесен вред.

Профильный комитет Госдумы создает согласительную комиссию, которая должна будет переработать текст законопроекта с учетом высказанных замечаний.

Глава комитета по образованию Вячеслав Никонов выразил мнение, что данный закон необходим.

«Сейчас существуют многочисленные базы этих данных, они делаются на разных платформах, разбросаны по интернету и не защищены. Смысл законопроекта в том, чтобы сделать базу унифицированную и закрытую», — пояснил он газете «Известия».