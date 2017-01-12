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ДНР сообщила о росте числа обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе
Новороссия

ДНР сообщила о росте числа обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе

Сегодня 18:25
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ДНР сообщила о росте числа обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе

Донецк, 12 ноября. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 1340 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Согласно предварительным данным, украинские силовики задействовали 80 артиллерийских снарядов, 351 мину, 700 боеприпасов для гранатометов, БМП и стрелковое оружие. ВСУ обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Александровка и Трудовские, а также территорию аэропорта Донецка.

Ранее стало известно о том, что украинские силовики обстреляли Старомихайловку из минометов. 

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Василий Съедин
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