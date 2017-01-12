Шойгу рассказал о задачах проекта «Армия и общество»

Москва, 12 января. Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с лекцией перед слушателями курса «Армия и общество».

Целью этого проекта, отметил глава военного ведомства, является анализ технологий взаимодействия с общественностью, представителями власти, СМИ, а также тщательное изучение опыта противодействия так называемым «цветным революциям». Проект «Армия и общество» создан на базе Военной академии Генерального штаба, в нем примет участие руководящий состав Минобороны РФ, представители власти, общественные деятели и политологи. Слушателями курса выступят высшие и старшие офицеры Вооруженных сил РФ.