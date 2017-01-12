Церковь считает, что забрала Исаакиевский собор у «воинствующих атеистов»

Исаакиевский собор по решению городских властей меняет свой статус с «музея-храма» на «храм-музей», и насколько масштабными окажутся последствия таких изменений, пока не могут предсказать сами представители РПЦ, которая потребовала передать собор ей во владение. Позицию церкви прокомментировал Федеральному агентству новостей председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Итак, маятник Фуко уезжает в «Лахта-центр», хор перемещается в другие музейные помещения, из отлаженного музейного коллектива (когда-то спасшего церковные ценности и сам собор от гибели в годы Отечественной войны) реорганизуется экскурсионное бюро. Председатель Патриаршего совета по культуре епископ Тихон Шевкунов заявил, что до сих пор собором владели «воинствующие атеисты, которые преподносили это место искаженно», поэтому, несмотря на заверения оставить всех музейных сотрудников, есть сомнения в том, как уживутся вместе священнослужители и команда Николая Бурова.

«Атеистических экскурсий в соборе точно не будет, – сказал Шевкунов. – Зато будут миссионерские, исторические, с привлечением того опыта, который мы уже получили в исторических парках на выставках «Романовы», «Рюриковичи». В соборе будет работать воскресная школа, начнутся постоянные литургии, вечерние богослужения».

По-прежнему будет открыт вход на знаменитую колоннаду собора, откуда открывается любимый туристами и горожанами вид на город. Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов пообещал, что после того, как договоры по передаче собора будут сформулированы и прописаны, они будут предоставлены в открытом доступе для изучения всем заинтересованным. Вопрос о передаче исторического памятника архитектуры церкви не кажется петербуржцам таким простым и однозначным: невоцерковленные люди не видят смысла передавать музей-памятник, символ петербургского зодчества, священнослужителям. Шевкунов объясняет накал страстей вокруг Исаакия «индукциями столетней давности» – годовщиной революции и сохранившимся бунтарским духом города на Неве. Губернатор города Георгий Полтавченко аккуратно выражает надежду на то, что «горожанам станет лучше, и что жизнь собора обретет новое качество».

В прошлом году общественности показалось, что «битва за собор» была выиграна, но представители церкви предупреждали о «втором раунде». После личного обращения патриарха к губернатору Петербурга вопрос решился окончательно в пользу РПЦ. Теперь в фокусе внимания детали передачи и дальнейшее функционирование храма, музея, сохранение уникальных экспонатов, о которых до сих пор заботился Николай Буров, при котором Исаакий находился на полном самообеспечении.

Переход собора в новый статус прокомментировал Федеральному агентству новостей Владимир Легойда.

«У нас ничего не вызывает опасений, у нас есть ответственное отношение к ситуации, которое заключается в том, что мы понимаем: это не просто храм (хотя для нас это, конечно, в первую очередь храм), но и памятник культуры, который нужно правильно содержать, – заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. – Это нам по силам, и мы с городом сейчас будем решать вопрос передачи, просчитывая все возможные риски. Я бы не говорил в таком залоге, будто что-то вызывает опасения. Есть просто задачи более сложные и более простые».

Неоднозначную реакцию петербуржцев Легойда называет искусственно подогреваемым напряжением или незнанием ситуации.

«Такова специфика информационного поля: сигнал, который проходит в СМИ, искажает реальность. Поэтому мы и разъясняем, что никто не собирается закрывать доступ, сводить на «нет» музейную деятельность», – говорит он.

Предполагается, что работу по передаче собора церковь начнет после крещенских праздников.