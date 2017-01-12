Саакашвили о своем преемнике: Очередной барыга

Киев, 12 января. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал «очередным барыгой» своего преемника Максима Степанова, который стал новым главой региона.

«Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через «конкурсы», представила очередного барыгу на должность главы областной администрации. Порошенко, который открыто поддержал двух местных бандитов, говорил о моей «коррумпированности», — пишет политик в Facebook.

Он также считает, что у украинского народа уже выработалась «аллергия на ложь президента». Ранее Саакашвили заявлял, что лично пресек финансовые каналы, по которому деньги поступали в карман президента Украины Петра Порошенко.