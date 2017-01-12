Неизвестные боевики захватили три министерства в столице Ливии

Триполи, 12 января. Вооруженные формирования захватили здания Минобороны, Минюста и Минэкономики в столице Ливии, сообщили источники в Триполи.

Из Триполи пришло сообщение о захвате правительственных зданий. Так, неизвестные вооруженные формирования взяли под свой контроль здания Минобороны, Минюста и Минэкономики страны.

Подробности на данный момент уточняются. Официального подтверждения от властей Ливии, которые контролируют Триполи, получить пока не удалось.

В декабре в МИД РФ отметили, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар должен быть представлен в руководстве Ливии.