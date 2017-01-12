Шойгу: Минобороны РФ продолжит развитие стратегических ядерных сил

Москва, 12 января. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические ядерные силы являются гарантией сдерживания агрессии против РФ и ее союзников.

Как сообщил глава военного ведомства, в данный момент продолжается полномасштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения и морских сил ядерного щита России, а также самолетов Дальней авиации современными типами ракет. В 2021 году оснащенность сил РВСН новейшими образцами вооружения достигнет 72 процентов. Это поддержит безопасность Российской Федерации от внешней агрессии на требуемом уровне, отметил Сергей Шойгу.