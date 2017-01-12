Новак: Россия приступила к поэтапному сокращению добычи нефти

Москва, 12 января. Российская сторона уже приступила к поэтапному сокращению добычи нефти. Об этом журналистам в четверг заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Как подчеркнул политик, Россия выполняет взятые на себя обязательства.

«Мы даже больше сократили за 10 дней, чем планировали», — отметил Новак.

Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской положительно оценил достигнутые в ноябре 2016 года договоренности, направленные на ограничение количества добываемого черного золота.

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