Трамп назначил ответственного за противодействие кибератакам

Вашингтон, 12 января. Бывший мэр города Нью-Йорк Рудольф Джулиани назначен координатором по вопросам кибербезопасности по решению избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом информирует штаб избранного президента.

Как говорится в сообщении, в качестве пользующегося доверием друга Джулиани будет делиться экспертными представлениями и знаниями о проблемах с безопасностью частного сектора и появляющихся решениях, разрабатываемых в частном секторе.

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Напомним, ранее Трамп отказался от услуг Чарльза Бротнама, который на протяжении нескольких десятилетий вел церемонию инаугурации американских президентов.