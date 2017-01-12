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Милонов о «параде» украинской армии на Красной площади: В Раде слишком много идиотов с Майдана
Политика

Милонов о «параде» украинской армии на Красной площади: В Раде слишком много идиотов с Майдана

Сегодня 17:43
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Милонов о параде украинской армии на Красной площади: в Раде слишком много идиотов с Майдана

Украинская армия на Красной площади в Москве — именно таким видит будущее депутат Верховной рады Андрей Тетерук. Об этом парламентарий заявил на всю Украину, добавив, что украинские военные способны победить Россию. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Свои фантазии нардеп озвучил в эфире одного из главных каналов Украины. По его словам, украинская армия обязательно проведет свое победное шествие над Россией в центре Москвы.

«Наши украинцы являются сильными воинами, — цитирует слова Тетерука Лента.ру. — Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместным. Все войны страны-агрессора должны заканчиваться в столице страны-агрессора».

Наполеоновские планы украинского парламентария решился прокомментировать депутат Государственной Думы России VII созыва, член партии «Единая Россия» Виталий Милонов. Собеседник ФАН уверен, что к больным людям нужно проявлять снисхождение.

«В Верховной раде слишком много идиотов. Я буквально сегодня утром думал, какое в Раде соотношение между бандитами, олигархами и идиотами. Все-таки тот, кто сумел наворовать общенародных украинских денег, он далеко не идиот. И кто сумел организовать сам процесс и не сел в тюрьму, — тоже человек не глупый. Но среди этих, казалось бы, неглупых людей, в украинском парламенте присутствует большое количество придурков, которые попали в Верховную раду с Майдана, — говорит Виталий Милонов. — Они зачем-то ходят в военной форме, называют себя предводителями и героями АТО. Это постоянные драки, склоки и бредовые идеи, которые они несут в массы. Буквально сегодня появилась информация о драке депутатов в парламенте Турции. И знаете, что мне это напомнило? Конечно, депутатов Рады».

По мнению политика, постоянное неадекватное поведение украинских парламентариев говорит только об одном: на Украине нет легитимной власти, и вести адекватный диалог там не с кем. Милонов также уверен, что и формат минских переговоров, в которых участвует украинская сторона, необходимо менять кардинально, а иначе они станут постоянным провалом.

«Нужно сделать поправку во всех минских форматах: в «нормандской четверке» есть три легитимных главы государства и один гопник с большой дороги — Петр Порошенко. Именно поэтому урегулирование ситуации в Донбассе обречено на вечные проблемы — со стороны Украины отсутствует договороспособная страна. Там сидит непонятный мужик, который называет себя президентом, — говорит политик. — Мы же сами говорили, что украинские выборы не легитимны, поэтому нарисовавшийся в кресле президента алкоголик, не может представлять интересы украинского народа».

комментарии
Алиса Яковлева
#петр порошенко #виталий милонов #андрей тетерук
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