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Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени
Общество

Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

Сегодня 18:00
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Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

Процесс передачи Исаакиевского собора Российской православной церкви после личного обращения патриарха Кирилла к губернатору Георгию Полтавченко продолжает обсуждаться в Петербурге. Свой эксклюзивный комментарий Федеральному агентству новостей дала руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения Чернега.

 Игумения Ксения, доходы Российской православной церкви позволяют взять на себя такую серьезную нагрузку, как архитектурный памятник Исаакиевский собор? Церковь представляет, сколько ей предстоит потратить на его содержание?

— Я не назову вам в цифрах, не готова это сделать. Могу лишь сказать, что у нас есть многолетний опыт воссоздания храмов — ведь процесс начался в 90-е годы прошлого века и храмы нам передавали в плачевном состоянии — иногда только фундаменты и стены, причем происходило это не только в регионах, но и в крупных городах. Тем не менее, церковь смогла восстановить их, возродить богослужебную жизнь в этих объектах и поддерживать их в надлежащем состоянии. Государство частично участвовало в этом процессе, но 2/3 объектов церковь восстановила сама. Я думаю, вопрос о содержании Исаакия несколько надуманный, поскольку храм находится, в целом, в удовлетворительном состоянии.

 Он находится в таком состоянии благодаря постоянной работе по реставрации.

— Да. Действительно, по словам директора музея, это так. Но пока это мнение только директора музея. Нужна независимая экспертная оценка состояния храма, необходимости тех затрат, которые озвучивает Николай Буров. Я ни в коей мере не хочу бросать тень на его деятельность и деятельность музея в целом, но все же, мы пока слышим это из уст администрации музея. Вице-губернатор Мокрецов нам не подтвердил расходы и содержание, он сказал, что их надо проверять. Сейчас еще рано вообще ставить вопрос о бремени содержания, потому что это неясно и еще не уточнены реальные цифры.

Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

 Давайте еще раз уточним: РПЦ пока не до конца представляет себе финансовую нагрузку по содержанию и реставрации музея?

— Мы представляем ее только со слов Бурова. В любом случае, цифры нас не пугают, потому что нас подкрепляет тот опыт восстановления и поддержания храмов, который у РПЦ уже есть.

 Насколько важен Исаакиевский собор как храм для петербургских прихожан, у которых неподалеку есть главный кафедральный Казанский собор? Будет ли Исаакий заполнен людьми, будет ли оправдана передача его церкви большей популярностью у паствы?

— Сложно ответить на этот вопрос. Безусловно, мне думается, что наиболее посещаем Исаакий будет в дни великих праздников. Его колоссальные площади, большие объемы заставляют нас думать о том, будет ли он всегда наполнен. Но смысл передачи не в этом, а в том, чтобы храм стал жить той жизнью и тем предназначением, для которого он был построен. Храм — это сакральный объект. Не просто здание, не просто недвижимость, имеющая какое-то функциональное значение. Храм — этой тайна. В нем идет невидимая жизнь. К храмовым зданиям нельзя относиться как к простым помещениям — это дом Божий. В первую очередь в нем должна осуществляться молитва, а все остальное второстепенно.

Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

 Той молитвы, которая и так наполняла собор, по мнению церкви, было недостаточно?

— Она велась только в определенные дни и только согласно графику, причем под контролем сотрудника музея, который должен был наблюдать за совершением богослужения, чтобы все было в рамках правил внутреннего распорядка музея. Чтобы богослужение укладывалось в определенное время, чтобы использовались только восковые свечи и определенный вид лампадного масла… Возможно, эти требования были нужны, чтобы сохранить храм от закопчения…

 Эти требования будут сохраняться при новом владельце собора?

— Безусловно, но лучше, когда за этим следит сама церковь. Когда над церковью стоят люди со стороны, это странно.

Добавим, что вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов, комментируя процесс передачи собора во владение РПЦ, отметил, что церковь возьмет на себя все текущие расходы по содержанию храма, а необходимые реставрационные работы архитектурного памятника лягут на городской бюджет.

Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

комментарии
Евгения Авраменко
#евгения авраменко #георгий полтавченко #николай буров
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