Церковь о содержании Исаакия за свой счет: Рано ставить вопрос о денежном бремени

Процесс передачи Исаакиевского собора Российской православной церкви после личного обращения патриарха Кирилла к губернатору Георгию Полтавченко продолжает обсуждаться в Петербурге. Свой эксклюзивный комментарий Федеральному агентству новостей дала руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения Чернега.

— Игумения Ксения, доходы Российской православной церкви позволяют взять на себя такую серьезную нагрузку, как архитектурный памятник Исаакиевский собор? Церковь представляет, сколько ей предстоит потратить на его содержание?

— Я не назову вам в цифрах, не готова это сделать. Могу лишь сказать, что у нас есть многолетний опыт воссоздания храмов — ведь процесс начался в 90-е годы прошлого века и храмы нам передавали в плачевном состоянии — иногда только фундаменты и стены, причем происходило это не только в регионах, но и в крупных городах. Тем не менее, церковь смогла восстановить их, возродить богослужебную жизнь в этих объектах и поддерживать их в надлежащем состоянии. Государство частично участвовало в этом процессе, но 2/3 объектов церковь восстановила сама. Я думаю, вопрос о содержании Исаакия несколько надуманный, поскольку храм находится, в целом, в удовлетворительном состоянии.

— Он находится в таком состоянии благодаря постоянной работе по реставрации.

— Да. Действительно, по словам директора музея, это так. Но пока это мнение только директора музея. Нужна независимая экспертная оценка состояния храма, необходимости тех затрат, которые озвучивает Николай Буров. Я ни в коей мере не хочу бросать тень на его деятельность и деятельность музея в целом, но все же, мы пока слышим это из уст администрации музея. Вице-губернатор Мокрецов нам не подтвердил расходы и содержание, он сказал, что их надо проверять. Сейчас еще рано вообще ставить вопрос о бремени содержания, потому что это неясно и еще не уточнены реальные цифры.

— Давайте еще раз уточним: РПЦ пока не до конца представляет себе финансовую нагрузку по содержанию и реставрации музея?

— Мы представляем ее только со слов Бурова. В любом случае, цифры нас не пугают, потому что нас подкрепляет тот опыт восстановления и поддержания храмов, который у РПЦ уже есть.

— Насколько важен Исаакиевский собор как храм для петербургских прихожан, у которых неподалеку есть главный кафедральный Казанский собор? Будет ли Исаакий заполнен людьми, будет ли оправдана передача его церкви большей популярностью у паствы?

— Сложно ответить на этот вопрос. Безусловно, мне думается, что наиболее посещаем Исаакий будет в дни великих праздников. Его колоссальные площади, большие объемы заставляют нас думать о том, будет ли он всегда наполнен. Но смысл передачи не в этом, а в том, чтобы храм стал жить той жизнью и тем предназначением, для которого он был построен. Храм — это сакральный объект. Не просто здание, не просто недвижимость, имеющая какое-то функциональное значение. Храм — этой тайна. В нем идет невидимая жизнь. К храмовым зданиям нельзя относиться как к простым помещениям — это дом Божий. В первую очередь в нем должна осуществляться молитва, а все остальное второстепенно.

— Той молитвы, которая и так наполняла собор, по мнению церкви, было недостаточно?

— Она велась только в определенные дни и только согласно графику, причем под контролем сотрудника музея, который должен был наблюдать за совершением богослужения, чтобы все было в рамках правил внутреннего распорядка музея. Чтобы богослужение укладывалось в определенное время, чтобы использовались только восковые свечи и определенный вид лампадного масла… Возможно, эти требования были нужны, чтобы сохранить храм от закопчения…

— Эти требования будут сохраняться при новом владельце собора?

— Безусловно, но лучше, когда за этим следит сама церковь. Когда над церковью стоят люди со стороны, это странно.

Добавим, что вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов, комментируя процесс передачи собора во владение РПЦ, отметил, что церковь возьмет на себя все текущие расходы по содержанию храма, а необходимые реставрационные работы архитектурного памятника лягут на городской бюджет.