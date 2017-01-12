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ДНР: поселок под Донецком попал под минометный огонь ВСУ
Новороссия

ДНР: поселок под Донецком попал под минометный огонь ВСУ

Сегодня 17:32
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ДНР: поселок под Донецком попал под минометный огонь ВСУ

Донецк, 12 января. Поселок Старомихайловка Кировского района на западе столицы Донецкой народной республики (ДНР) подвергся обстрелу из крупнокалиберных минометов украинской армии. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник открыл огонь в полдень.

Согласно приведенным данным, украинская сторона выпустила порядка десяти мин. При этом ВСУ также применили гранатометы и вооружение боевой машины пехоты. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

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Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт «Майорск» на севере Горловки поздним вечером был обстрелян из крупнокалиберных минометов украинской армией.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс #украина
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