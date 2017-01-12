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Минск надеется на подписание договора СНГ о зоне свободной торговли услугами
Политика

Минск надеется на подписание договора СНГ о зоне свободной торговли услугами

Сегодня 17:41
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Минск надеется на подписание договора СНГ о зоне свободной торговли услугами в 2017 году

Минск, 12 января. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о необходимости решения задачи по формированию единого рынка государственных закупок и созданию зоны свободной торговли услугами в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом министр заявил в ходе заседания Совета постоянных полномочных представителей СНГ.

Глава МИД Белоруссии выразил надежду, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ удастся устранить разногласия сторон и подписать соглашение о свободной торговле услугами.

«Убежден, что наши российские коллеги помогут найти компромисс, и в 2017 году мы наконец выйдем на подписание соответствующего соглашения», – отметил Макей.

Он также добавил, что интеграционные процессы в СНГ должны происходить в более высоком темпе, а для этого необходимо оптимизировать структуру Содружества и пересмотреть договорно-правовую базу.

комментарии
Кирилл Иванов
#владимир макей
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