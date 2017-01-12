Донбасс: трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине у линии обороны ДНР

Донецк, 12 января. Закомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в 500 метрах от первого рубежа республиканской линии обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка) подорвались на мине трое украинских солдат, пропавших 8 января.

По его словам, накануне военнослужащие ДНР эвакуировали тела военных ВСУ в трех километрах юго-западнее населенного пункта Октябрь — все погибшие подорвались на минном поле. Басурин уточнил, что после подрыва ОЗМ-72 на месте скончались двое силовиков, еще один умер в результате полученных ранений. Солдат успел сообщить о случившемся своим командирам по каналам связи. Несмотря на это, командование ВСУ не предприняло никаких мер по поиску своих солдат, заключил Басурин.

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