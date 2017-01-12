FAN-TV Лента новостей
Донбасс: трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине у линии обороны ДНР
Новороссия

Донбасс: трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине у линии обороны ДНР

Сегодня 17:51
39

Донбасс: трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине у линии обороны ДНР

Донецк, 12 января. Закомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в 500 метрах от первого рубежа республиканской линии обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка) подорвались на мине трое украинских солдат, пропавших 8 января.

По его словам, накануне военнослужащие ДНР эвакуировали тела военных ВСУ в трех километрах юго-западнее населенного пункта Октябрь — все погибшие подорвались на минном поле. Басурин уточнил, что после подрыва ОЗМ-72 на месте скончались двое силовиков, еще один умер в результате полученных ранений. Солдат успел сообщить о случившемся своим командирам по каналам связи. Несмотря на это, командование ВСУ не предприняло никаких мер по поиску своих солдат, заключил Басурин.

Читайте также: Новости Новороссии: нацбатальоны у границ ЛНР, Горловка и Ясиноватая под огнем орудий ВСУ

комментарии
Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс
Новости партнеров
Эксклюзив

Милонов о «параде» украинской армии на Красной площади: В Раде слишком много идиотов с Майдана

Сегодня 17:43
76

Сенатор Ковитиди: Запрещая «Дождь», Украина нарушает международное право

Сегодня 17:37
65

Санитар-губернатор: как новый глава Одессы станет личным карманом Порошенко

Сегодня 17:24
102

Новости Новороссии: нацбатальоны у границ ЛНР, Горловка и Ясиноватая под огнем орудий ВСУ

Сегодня 17:24
132

Пушков: Речь Тиллерсона проходила в атмосфере антироссийской истерии

Сегодня 17:03
136
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Донбасс: трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине у линии обороны ДНР

17:51

Саакашвили о своем преемнике: Очередной барыга

17:51

Шойгу: Минобороны РФ продолжит развитие стратегических ядерных сил

17:49

Неизвестные боевики захватили три министерства в столице Ливии

17:49

Милонов о «параде» украинской армии на Красной площади: В Раде слишком много идиотов с Майдана

17:43

Минск надеется на подписание договора СНГ о зоне свободной торговли услугами

17:41

Ушедший в отставку глава Адыгеи рассказал, почему называет Путина Perpetuum Mobile

17:41

Сенатор Ковитиди: Запрещая «Дождь», Украина нарушает международное право

17:37

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота проводят колку льдов на Камчатке

17:34

Пострадавшего в ДТП на юге МКАД доставили в больницу на вертолете

17:33

ДНР: поселок под Донецком попал под минометный огонь ВСУ

17:32

Захарова смехом ответила на вопрос о новых санкциях США

17:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Саакашвили о своем преемнике: Очередной барыга
Читать
Закрыть